Стал известен мотив расправы над девятилетним мальчиком в Петербурге

Основным мотивом убийства 9-летнего мальчика в январе в Санкт-Петербурге стало то, что обвиняемый боялся, что ребёнок расскажет о насилии в отношении него.

Сначала 38-летний Петр Жилкин говорил, что ребенок его якобы шантажировал, но эта версия не нашла подтверждения, сообщил РИА Новости руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУСК России по городу Юрий Яшков.

Перед убийством мальчик стал жертвой сексуального насилия со стороны Жилкина. Опасаясь, что тот может обо всем рассказать родителям, мужчина убил его.

"Обвиняемый рассчитывал на то, что этот ребенок беспризорник и его никто не будет искать, поэтому он сможет скрыться и скрыть следы преступления", - рассказал следователь.

Однако мальчик оказался из многодетной семьи, и его поиски начались практически сразу.

Девятилетний мальчик пропал 30 января. Он вышел из дома в Красносельском районе, затем его видели у торгового комплекса "Лента" на Таллинском шоссе, а после след оборвался. Следователи установили, что ребенок сел к задержанному в белую Toyota . Telegram-канал SHOT утверждает, мальчик подрабатывал мойкой авто, а в день пропажи мог общаться с преступником.

Подозреваемого Петра Жилкина задержали в Псковской области. Мужчина признался в преступлении и указал место, где спрятал тело. При обыске у него дома обнаружили большое количество порнографии с участием детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего, сопряженном с похищением. Фигуранту дела грозит пожизненный срок.

В семье убитого мальчика осенью родился шестой ребенок. Мать воспитывала детей одна, отец с ними не жил.