Администрация США опубликовала текст меморандума о взаимопонимании с Ираном.

Документ состоит из двух страниц. Как стало известно Fox news, США не будут членами фонда по восстановлению Ирана на 300 миллиардов долларов и не будут сокращать свои силы на Ближнем Востоке – то есть две авианосные ударные группы останутся в регионе.

Запасы высокообогащенного иранского урана будут уничтожены под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ирану будет позволено торговать нефтью, а все санкции будут сняты только после подписания окончательного соглашения. За всеми, кто ведет бизнес в Иране, будет установлен контроль из Вашингтона.

Что касается Ормузского пролива, то он должен быть немедленно открыт, а США постепенно снимут с него блокаду. Как ожидается, меморандум должны подписать в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.