Шурыгиной запретили пользоваться интернетом

Подозреваемой в распространении порнографии Диане Шурыгиной (после замужества - Шляниной) запретили пользоваться интернетом и общаться со свидетелями.

Право общаться с адвокатами и близкими родственниками сохраняется, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Сейчас девушка находится под домашним арестом. Ей грозит от двух до шести лет лишения свободы за распространение материалов порнографического характера группой лиц по предварительному сговору.

Блогерша Диана Шурыгина получила скандальную известность после участия в ток-шоу, где она, будучи 16-летней, обвинила 21-летнего Сергея Семёнова в изнасиловании на вечеринке. В тот вечер она "выпила чуть-чуть, на донышке".

Семенова приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, однако благодаря адвокатам наказание удалось заменить на лишение свободы на один год и два месяца. После срока Парень вышел на свободу и занялся правозащитной деятельностью.

После ток-шоу Шурыгина с родителями переехала в Москву и в 18 лет вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлянина. Через год они развелись.