В Казани стартовал основной день саммита Россия - АСЕАН

Сегодня в столице Татарстана - основной день саммита Россия - АСЕАН. Утром у международного центра "Казань Экспо" гостей встретил Владимир Путин. После традиционной церемонии фотографирования главы делегаций отправились на пленарное заседание.

Открыли форум президенты России и Филиппин, которые в этом году возглавляют Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии. Обращаясь к собравшимся, Владимир Путин подчеркнул: наши страны связывают общие морально-нравственные ценности, уважение к международному праву и успешный опыт многолетних отношений. Который имеет огромный потенциал в самых разных сферах сотрудничества.