В Казани стартовал основной день саммита Россия - АСЕАН

Сегодня в столице Татарстана - основной день саммита Россия - АСЕАН. Утром у международного центра "Казань Экспо" гостей встретил Владимир Путин. После традиционной церемонии фотографирования главы делегаций отправились на пленарное заседание.
Открыли форум президенты России и Филиппин, которые в этом году возглавляют Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии. Обращаясь к собравшимся, Владимир Путин подчеркнул: наши страны связывают общие морально-нравственные ценности, уважение к международному праву и успешный опыт многолетних отношений. Который имеет огромный потенциал в самых разных сферах сотрудничества.
"Уважаемые коллеги, друзья, приветствую вас всех в Казани на юбилейном саммите Россия – АСЕАН. Многие из вас уже бывали в нашей стране, дорогие друзья, кто-то приехал впервые. Всем добро пожаловать! Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-тихоокеанском регионе, но и в мире, в целом; выдержала испытание временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, опирающегося на общепризнанные нормы международного права и взаимный учёт интересов. Именно эти принципы лежат в основе отношений России с АСЕАН", - отметил Путин.