Одной из самых горячих точек спецоперации остаётся Константиновка. Наши штурмовые отряды ведут зачистку окружённых формирований ВСУ и продвигаются в городской застройке.

В юго-западной части Константиновки подразделения ВСУ практически лишены возможности передвигаться. Все улицы простреливает наша артиллерия и уничтожает врага в укрытиях.

Отрезаны и все возможные пути отступления из города. Разрозненные группы украинских боевиков пытаются укрываться в зеленых насаждениях частного сектора. Удары по ним точечно наносят операторы БПЛА.

Все сложнее положение ВСУ и в Красном Лимане. При поддержке РСЗО "Ураган" штурмовики группировки "Запад" один за другим захватывают опорные пункты врага. Противник пытался подвезти в город боеприпасы и продовольствие. Операторы FPV-дронов уничтожили несколько наземных робототехнических комплексов.

Ожесточенные бои на Добропольском направлении. Продвижение штурмовиков группировки "Центр" поддерживают расчеты РСЗО "Град". По позициям ВСУ в районе Доброполья ударили "Геранями". Их же применили и у населенного пункта Новогришино для уничтожения пунктов управления нацгвардии Украины. А в воздухе наши дроны - перехватчики сбили украинские ударные БПЛА "Хорнет" и "Хироу", а также разведывательные "Лелека" и "Шарк".

Подразделения группировки "Север", наступая одновременно на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Огневую поддержку штурмовикам оказывают расчеты гаубиц "Гиацинт - Б". А в районах населенных пунктов Моначиновка и Колона - Межевая удары по позициям врага нанесли экипажи ВКС России. Авиабомбами ФАБ - 500 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожены укрытия, где находились десятки военнослужащих ВСУ.