В Новосибирской области бьют тревогу из-за нашествия непарного шелкопряда

В Новосибирской области борются с нашествием гусениц непарного шелкопряда. Вредитель отличается высокой прожорливостью, активно объедает листву. В рацион этих насекомых входит около 300 видов растений. Поражены уже десятки гектаров леса - в регионе режим повышенной готовности. Как спасают природу?

Бескрайнее зеленое море Сибири. Но это спокойствие обманчиво. Если присмотреться к кронам берез и осин, они похожи на решето. В этой листве идет война на уничтожение. Враг — непарный шелкопряд, и он пока выигрывает этот раунд.

С земли кажется, что листва объедена на двух – трёх берёзах. На самом же деле под угрозой почти 50 тысяч гектаров сибирской тайги, где счёт уже на миллионы деревьев. А насекомое размножается быстрее, чем его успевают обнаружить. Лесники бьют тревогу. Поэтому территории в зоне риска в срочном порядке начали обрабатывать специальными пестицидами.

"При попадании в кишечник вредителя, она утрачивает функцию кишечника и нарушает его пищеварение. В результате у нас вредитель погибает. При попадании раствора препарата биологического на лист, вредитель его поедает, и тем самым максимально в короткие сроки он погибает", - сообщил Алексей Бугаков, начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Опасность шелкопряда — в его всеядности. Пока в меню береза и осина, но если листва кончится, армия гусениц перекинется на хвою. Тогда лес погибнет полностью — даже страшнее, чем от огня. После шелкопряда деревья превращаются в сухостой - корни отмирают, и ветер валит стволы, как спички.

Столь стремительная активность насекомых объясняется ранней и тёплой весной. А снежная зима позволила пережить холода большему количеству особей. Одна машина за заправку покрывает до 600 гектаров. В день специалисты выезжают трижды.

Если не вмешаться сейчас, то через месяц на месте этого леса останутся лишь серые скелеты стволов. Экологическая катастрофа будет похлеще лесного пожара. А восстановление такой площади заняло бы не меньше полувека. Работы еще много. Главное — успеть до того, как гусеница уйдет в землю окукливаться. Тогда следующий год начнется с новой атаки. Поэтому лесники работают сейчас, пока есть шанс остановить вредителя.