В Беларусь вернулись пассажиры атакованного ВСУ автобуса

Сегодня ночью в Беларусь вернулись пассажиры автобуса, не пострадавшие в результате атаки украинского беспилотника, произошедшего накануне. В городе Речицы, откуда и была молодёжная футбольная команда, их встречали родные и близкие.

В России остались ещё шестеро пострадавших - взрослый и пятеро детей. Но уже принято решение об их эвакуации из Брянской области в Беларусь, где они и продолжат лечение. В дороге их будут сопровождать врачи. Перед возвращением пострадавших медики оказали им всю необходимую помощь и стабилизировали состояние для дальнейшей транспортировки.

"Всем детям была проведена телемедицинская консультация с силами федерального Центра медицины катастроф, определена дальнейшая тактика ведения детей. Также мы на связи с Минздравом Белоруссии с коллегами Министерства, которые тоже выехали для организации", - сообщила Татьяна Маркина, директор департамента здравоохранения Брянской области.

Напомним, накануне беспилотник киевских боевиков прицельно ударил по автобусу с молодёжной футбольной командой из Беларуси , которая направлялась в Геленджик для отдыха. В транспорте находились 44 человека, из них - 28 дети. Погибла женщина, сопровождавшая несовершеннолетних. Ещё 8 пассажиров пострадали - в том числе шестеро юных спортсменов.

Российское дипломатическое ведомство назвало этот удар "очередным чудовищным преступлением". Уже позже представитель генсека ООН осудил подобные атаки на мирных жителей, но так и не осмелился назвать виновных.