Дочь Успенской впервые обнародовала фото с женихом-студентом: стройный красавец гораздо моложе Татьяны

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина пережила многое, — несколько лет назад девушка упала с велосипеда и сломала челюсть, она долго восстанавливалась и была в таком отчаянии, что увлеклась запрещенными препаратами. Любовь Залмановна спасла наследницу. Даже когда шесть лет назад Татьяна убежала из дома, певица смогла вернуть ее и снова наставить на истинный путь.

Хотя после побега Плаксина вылила на мать ушат помоев, Успенская не отказалась от дочери. Когда Плаксина вернулась домой, мать сделала все, чтобы ее вылечить.

В итоге сейчас Татьяна с головой ушла в творчество, она поет, рисует картины и пишет стихи. Год назад ходили разговоры о том, что Любовь Залмановна может стать бабушкой. Правда, слухи так и не подтвердились, а жених, с которым Татьяне прочили семью, не угодил ее маме и в итоге был отвергнут.

Однако минувшей весной Успенская похвасталась, что у Плаксиной новый ухажер. И наконец-таки парень Тани угодил артистке.

"Этот мальчик очень мне нравится, он такой… Эрудит! Мальчик очень молодой, но он настолько образован, в МГУ учится в магистратуре. Я не знаю, что будет дальше, но этот мальчик меня не раздражает, с ним можно поговорить, пообщаться, он очень добрый, теплый и очень умненький!" — хвасталась королева шансона.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Несколько месяцев Татьяна прятала жениха. Но на днях решилась показать его подписчикам своего блога. Парень гораздо моложе Плаксиной, но влюбленных это не смущает. Личность ухажера дочь Успенской все еще скрывает — на снимке можно рассмотреть лишь его силуэт. Но даже так понятно, что парень стройный, высокий и хорош собой.