ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК Украины

ВС России нанесли удар возмездия по энергетическим объектам Украины. Он стал ответом на террористические атаки Киева, сообщили в Минобороны России.

Поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области, которые используются в интересах ВСУ.

Наша армия применила высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также БПЛА большой дальности.

Ранее украинские СМИ писали о взрывах в Киеве, Сумах, Полтаве и Чернигове.