Во Владикавказе дороги моментально ушли под воду из-за ливней

В Северной Осетии устраняют последствия мощных ливней. Накануне на Владикавказ всего за час обрушилась трёхмесячная норма осадков.

Дороги моментально ушли под воду, бурлящие потоки неслись по улицам. Образовались транспортные заторы, на некоторых участках из-за подтоплений движение и вовсе пришлось закрыть. Экстренные и коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. По данным МЧС, дождливая погода в регионе сохранится до субботы включительно.

Стихия прошлась и по Дагестану. В результате ливней в Гумбетовском районе сель сошёл на проезжую часть дороги "Хасавюрт - Тлох". Движение закрыто. Сейчас проезд организован по временной схеме. На месте работает техника.