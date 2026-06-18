Пострадавших при атаке ВСУ под Брянском детей эвакуируют в Белоруссию

Шестерых пострадавших при атаке БПЛА на автобус под Брянском перевезут в Белоруссию.

В Больницах Брянска пострадавшим оказали необходимую помощь. Взрослому и ребенку провели операцию, их состояние оценивается как стабильно тяжелое, но к транспортировке в Белоруссию они готовы. Состояние остальные оценивается как средней степени тяжести.

В настоящий момент специалисты Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) планируют медицинскую эвакуацию пострадавших, передает РИА Новости. Пятеро из них – дети.

Все пострадавшие получили минно-взрывные травмы, уточнили в Минздраве Белорусссии.

ВСУ ударили под Брянском по автобусу, который перевозил детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик.

Всего в автобусе ехали 44 человека, в том числе 28 детей. Сопровождавшая команду женщина погибла. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Действия киевского режима осудили в ОДКБ и ООН.