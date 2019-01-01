Собчак огорошила правдой о муже Константине Богомолове

Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу в сентябре 2019 года. За семь лет брака журналистка успела очень хорошо изучить своего мужа, но предпочитала публично о нем не говорить.

Внезапно Ксению потянуло на откровения. Она решила прокомментировать все слухи, что светские сплетники распускают о ее семье.

"Считают, что у нас с Богомоловым гостевой брак. Про нашу пару есть клише, что Собчак — бой-баба с плеткой и такой интеллигентный Богомолов. Это вообще не так", — заявила журналистка в шоу "Что о тебе думают?"

По словам Ксении, режиссер вовсе не так прост, как порой кажется со стороны, а она — не такая уж и злодейка. "Люди просто не знают, что диктатор и главный в семье — Богомолов. Конечно же, я считаю, что это мой последний муж и главная любовь моей жизни", — раскрыла правду о муже Собчак.

Поделилась Ксения и информацией о доходах. По ее словам, никаких десятков миллионов в месяц у нее нет. Мол, людям всегда кажется, что известный человек еще более богат, чем есть на самом деле. В реальности же Собчак страдает из-за своей медийности, даже базовые вещи она покупает через помощников, иначе продавцы завышают цены больше чем на четверть.