Больше 440 рейсов задержано или отменено в столичных аэропортах

Сотни рейсов задерживаются в столичных аэропортах из-за масштабной атаки беспилотников на регион.

По данным на 11:30 мск, 444 рейса задержаны или отменены, свидетельствуют данные с онлайн-табло авиагаваней.

В "Шереметьево" на вылет отменено 80 рейсов, задержано – три рейса. На прилет задержано 49 рейсов, 80 – отменено.

В "Домодедово" на прилет отменено 10 рейсов, задержано – два. На вылет отменено восемь рейсов.

Во "Внуково" на вылет задержано 87 рейсов, 23 – отменено. На прилет задержано 72 рейсов, 19 – отменено.

В "Жуковском" на вылет задержано 5 рейсов. На прилет – 6.

В "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском" до сих пор действуют ограничения "для обеспечения безопасности полетов". Пассажирам раздают коврики и матрасы, работают питьевые фонтанчики и кулеры с водой.

С начала суток системы ПВО сбили более 190 беспилотников, летевших в сторону Москвы.