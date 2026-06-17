35-летняя звезда "Звонка" Дэйви Чейз страшно похудела перед смертью: стала жуткой копией Самары

Голливудская актриса Дэйви Чейз скончалась 17 июня. Звезде фильма "Звонок" было всего 35 лет. В последние месяцы жизни она бродяжничала на улицах Лос-Анджелеса.

О гибели Чейз сообщил ее возлюбленный. По его словам, причиной смерти актрисы стали менингит и сепсис. Дэйви попала в больницу в тяжелом состоянии, ее организм был сильно истощен, она весила чуть больше 30 килограммов.

В Сеть попали страшные кадры, снятые в палаточном лагере. Актриса лежала на полу, она уже не могла двигаться, руки и ноги Дэйви старалась прижать к истощенному тему, как будто ей было очень холодно. От пышной копны рыжеватых волос остались только реденькие волосенки.

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Чейз стала бездомной после ссоры с родственниками из-за пристрастия к алкоголю и запрещенным веществам. В прошлом году менеджер актрисы Джон Райан и ее сводная сестра наняли частного детектива, чтобы найти Дэйви. Тот выяснил, что ее видели в районе Скид-Роу. Но даже прочесав всю округу, звезду "Звонка" найти не удалось.

Близкие хотели отправить актрису в реабилитационный центр в Коста-Рике. "Мы были так близки к тому, чтобы найти ее. Дейви была самым милым и ярким светилом Голливуда. Не могу поверить, что это правда. Ее наследие и творчество будут жить вечно", — цитирует New York Post Джона.

Дэйви Чейз начала сниматься в кино, когда ей не было и десяти лет. Ее карьера стартовала с сериала "Сабрина - маленькая ведьма". Затем актриса отметилась в таких культовых многосерийных фильмах как "Зачарованные" и "Скорая помощь". Однако именно Самара — девочка, вылезающая из телевизора — прославила а Дэйви на весь мир.