В результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 16 человек

16 человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Среди пострадавших — двое детей.

По словам Воробьева, больше всего пострадавших — в Котельниках. Там различные ранения получили восемь человек. Пятерых госпитализировали в Люберецкую больницу. Три человека пострадали в Раменском, двое - в Люберцах. В Солнечногорске и Дзержинском ранения получили двое мужчин. Также госпитализирован один человек из ТЦ "Садовод".

Сейчас на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Воробьев заверил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.