В Зарайске презентовали проект Международной этнографической триеннале Центра "Россия"

Сегодня в Московской области журналистам представили проект Международной этнографической триеннале Национального центра "Россия". Это событие, которое будет проходить раз в три года и объединит современное искусство, антропологию и этнографию.

Пресс-тур состоялся в Зарайске. Место выбрано неслучайно - это город с богатым археологическим наследием. Тема экскурсии "Заполняя разрывы: поэма встреч". Программа охватывает основные культурные и исторические локации. Такие как Коломенско-Зарайский государственный музей-заповедник, где хранятся уникальные памятники первобытной культуры - статуэтки Венеры и фигурка бизона.

"Эпоха, когда они были созданы для большинства из нас, мы о ней что-то помним из учебника истории, но представить себе такую глубокую древность - порядка 20 тысяч лет назад - и уже в это время человек создает какие-то первые произведения искусства. Таких предметов в музейных собраниях на самом деле единицы. Не только в нашей стране, но и во всей Европе", - отметил Кирилл Кондратьев, директор Коломенско-Зарайского государственного музея-заповедника.