МАК и Росавиация устанавливают причины крушения самолета в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет совместно с Росавиацией устанавливают причины крушения легкомоторного самолета в Сергиево-Посадском городском округе. В результате происшествия погибли два человека.

ЧП произошло накануне вечером на аэродроме Вихрево. По данным оперативных служб, самолет упал в 50 метрах от взлетно-посадочной полосы во время захода на посадку. При ударе о землю загорелся.

По предварительной информации, за штурвалом находился 52-летний владелец самолета, а на пассажирском месте - 70-летний заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин. В разное время он работал инструктором в Центре подготовки летчиков-испытателей, а также проводил испытания на дозаправку в воздухе истребителей МиГ-31 и Су-33.