В кинопарке "Москино" пройдет масштабный фестиваль "Традиция"

Здесь встретятся поколения! В эти выходные в кинопарке "Москино" развернётся масштабный фестиваль "Традиция". Там пройдут более 100 различных мероприятий.

На выставке раритетной техники проведёт лекцию сам владелец уникальной коллекции автомобилей. Когда-то именно эти машины снимали в легендарных фильмах. А теперь их может увидеть каждый.

Любителей искусства ждёт уникальный проект "Взвод", который объединяет творчество поэтов 19 века и современных авторов. Уже вовсю готовят и сцену, на которой выступят артисты самых разных жанров.

"Это как большой такой музыкальный фестиваль, который проходит одновременно на разных сценах. У них, помимо того, что разные сцены, разные площадки, разные форматы, то есть тут задействованы поэтические чтения, спектакли, музыкальные выступления артистов, и город мастеров со своими ремёслами и мастер-классами... то есть это очень объёмный фестиваль, который в себя много что включает", - говорит Ситора Даргель, заместитель генерального директора кинопарка "Москино" по событийному маркетингу АНО "Кинопарк".