Лукашенко ждет ответа от Украины по атаке под Брянском

БПЛА, атаковавший автобус под Брянском, был украинским.

С таким заявлением выступил президент Беларуси Александр Лукашенко. Минск ждет от Киева объяснений.

"Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения", - заявил белорусский лидер.

При этом Лукашенко предупредил, что попытки втянуть Беларусь в войну, плохо кончатся.

ВСУ ударили под Брянском по автобусу, который перевозил детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик.

Всего в автобусе ехали 44 человека, в том числе 28 детей. Сопровождавшая команду женщина погибла. Восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.

Следственный комитет возбудил дело о теракте. Действия киевского режима осудили в ОДКБ и ООН.