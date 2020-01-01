Карл III схватился за голову от того, что Меган Маркл сделала с принцем Гарри: "Соберись, сын!"

Карл III готовится к потенциально напряженной встрече с принцем Гарри этим летом и намерен призвать сына к более независимому поведению в отношениях с Меган Маркл. 77-летний монарх, продолжающий лечение от рака, все-таки решил дать сыну еще один шанс на восстановление отношений.

После того, как Гарри и Меган отказались от королевских обязанностей в 2020 году, они живут в Монтесито вместе с детьми — семилетним Арчи и четырёхлетней Лилибет — и занимаются собственными коммерческими и благотворительными проектами. На этом фоне продолжаются разговоры о том, возможно ли настоящее примирение между Гарри и королевской семьёй.

"У Карла никогда не было проблем с тем, что Гарри женат на уверенной в себе и амбициозной женщине. Более того, он первым напомнит, что сам десятилетиями живёт рядом с очень сильной женщиной — Камиллой", — заявил источник, знакомый с ситуацией во дворце.

Недовольство короля связано не с самой Меган, а с тем, как Гарри ведёт себя с женой. Карл III считает, что успешный брак требует баланса. Ему кажется, что принц всё чаще ставит интересы и мечты Маркл выше всего остального, включая отношения со своей собственной семьёй.

"Особенно Карла удивляет то, что Гарри может быть невероятно упрямым в спорах с отцом, братом или дворцовыми чиновниками. Если он уверен в своей правоте, он способен стоять на своём месяцами и даже годами. Такая же решительность исчезает, когда речь заходит о Меган. Карл считает, что Гарри перестал проявлять независимость мышления в собственном браке, и это вызывает у него серьёзное беспокойство", — отмечает инсайдер.

Король уже дал понять сыну, если Гарри действительно хочет восстановить отношения с семьёй, он не может подходить к каждому разговору исключительно через призму того, чего хочет или ожидает Меган. Карл III якобы убеждён, что Гарри должен принимать решения самостоятельно, а не выступать представителем своей жены.

"Король фактически предупредил Гарри, что нынешняя доброжелательность по отношению к нему очень хрупка и терпение семьи не безгранично", — сообщил источник RadarOnline.

Если Гарри не проявит больше гибкости и самостоятельности, то любые попытки примирения могут закончиться ещё до того, как начнут приносить реальные результаты. По сути, Карл III собирается сказать Гарри: "Соберись, сын" и перестань позволять Меган руководить всеми решениями в отношениях.