Евросоюз ошибочно считает, что ситуация на поля боя меняется в пользу Киева.

Европейцы настаивают на продолжении войны, но руководствуются неправдивой информацией о происходящем в зоне СВО, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

"Они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил", — заявил он на полях саммита Россия - АСЕАН (цитата по РИА Новости).

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о неспособности Киева изменить ситуацию для ВСУ с помощью ударов по мирной инфраструктуре России.