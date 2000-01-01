Бюст из богемского хрусталя и куст сирени: что стало с могилой умершей от рака 10 лет назад Любови Полищук

Любовь Полищук скончалась скончалась под утро 28 ноября 2006 года. Ей было всего 57 лет. Актрису сгубил рак.

Проблемы со спиной начались у Любови Григорьевны в начале 2000-х, когда в автомобильной аварии повредился позвоночник. Тогда она смогла восстановиться. А в 2005-м у актрисы обнаружили саркому позвоночника — вполне вероятно, что спусковым механизмом к болезни стала та самая травма. Полищук лечилась в России и за границей, но периоды улучшений сменялись новыми болями. При этом актриса никогда не жаловалась и никому не говорила о своей болезни: знали о муках Любови Григорьевны лишь муж, мама и дети.

Полищук обожала свою работу, она приезжала на съемки и выходила на сцену, превозмогая страшные боли. Партнеры по сериалу "Моя прекрасная няня" рассказывали, что между сценами актриса обязательно ложилась отдыхать, но никто и не подозревал, что работает она на сильных обезболивающих. Когда стало понятно, что недуг не победить, Полищук попросила забрать ее домой — хотела уйти в родных стенах рядом с близкими людьми. Вся семья находилась с ней рядом до последнего.

После похорон на Троекуровском кладбище на могиле долго не было памятника. Спустя два года положили мраморную плиту и поставили гранитную колонну. И лишь на третью годовщину появился 132-килограммовый бюст. Отливали его в Чехии из богемского хрусталя по проекту Александра Цигаля — это брат мужа Полищук.

(Смотрите фото на сайте "ТВ Центра")

Говорят, сначала планировалось сделать хрустальное сердце, но затем художник Сергей Цигаль передумал и захотел установить бюст любимой жены. Из хрусталя также сделаны три плиты, на одной из которых выбиты имя и даты жизни актрисы, а на двух других — растительный орнамент.

Для цветов, которые приносят близкие и поклонники актрисы, предусмотрен гранитный вазон в каменном постаменте. А каждый год в мае на могиле расцветает ароматная сирень.