Пациент пережил клиническую смерть в частной клинике пластической хирургии

Росздравнадзор выясняет обстоятельства инцидента в частной московской клинике пластической хирургии в Большом Кондратьевском переулке. Сообщается, что там пациент перенес клиническую смерть.

По некоторым данным, 76-летний мужчина пришел на подтяжку лица и во время операции ему стало плохо. Сейчас он находится в реанимации. Клиника работает в обычном режиме, но запись на сегодня не производят.

Между тем, в Интернете есть некоторое количество отзывов, где пациенты жалуются на некачественные процедуры и поведение персонала учреждения.