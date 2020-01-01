Блогер Митрошина разрыдалась в суде, услышав приговор

Блогера Александру Митрошину приговорили к трем годам условно. В четверг Тверской районный суд Москвы признал ее виновной в отмывании денег в особо крупном размере.

Кроме того, блогеру назначили штраф в размере 900 тысяч рублей и постановили конфисковать у нее имущество на 115 млн рублей.

Слушая приговор судя, Митрошина не могла сдержать слез. На кадрах из зала, которые распространили СМИ, видно, что девушка вытирает глаза руками.

Комментируя решение, блогер заявила, что продолжит заниматься личным блогом. По ее словам, ведение социальных сетей приносит ей удовольствием.

По данным прокуратуры, с 2020 по 2024 год Александра Митрошина легализовала деньги, полученные в результате уклонения от уплаты налогов. Для этого она приобрела квартиру на Краснопресненской набережной и апартаменты на Большой Дмитровке. В марте 2025 года ее задержали в аэропорту Сочи, куда она прилетела из Дубая, где жила до этого в течение трех лет. Более года блогер находилась под домашним арестом в Москве.

Ранее Александра Митрошина частично признала вину.