Президент Ирана назвал подписанный меморандум с США историческим

Президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в соцсетях, что подписанный меморандум с США - это исторический документ.

Как добавил Пезешкиан, Иран неизменно остается привержен прогрессу, региональному сотрудничеству, миру во всем мире.

США и Иран накануне подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны взяли на себя обязательства уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Меморандум уже вступил в силу.

Ранее в Сети появилась американская версия документа. Смотрите подробности в репортаже "ТВ Центра".