Франция и Албания стали главными препятствиями на пути Украины в ЕС

Как пишет портал Euractiv, главными препятствиями на пути ускоренного вступления Украины в Евросоюз оказались Франция и Албания.

Один из дипломатов ЕС на условиях анонимности сказал, что "на Албанию уже ушло 11 лет". И задался вопросом: "Зачем делать это с Украиной за три недели?".

Что касается Франции, то там на апрель 2027 года запланированы президентские выборы. И действующие власти заняты больше внутренними проблемами.

Кроме того, говорится в статье, у ряда других стран тоже есть возражения. Так, Болгария беспокоится о правах своих соотечественников на Украине, а Польшу тревожат возможные проблемы с украинскими фермерами.

Киев же на вступлении в Евросоюз в 2028 году и рассчитывает, что этот пункт будет включен в потенциальное мирное соглашение с Россией. Согласно последним сообщениям, обсуждается вариант с "ассоциированным членством" без права голоса.