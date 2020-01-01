Арестованы еще двое фигурантов "дела Трабера"

Басманный районный суд Москвы отправил под стражу на два месяца бизнес-партнера Ильи Трабера Владимира Даниленко и Саита Саладинова.

В вину им вменяют совершение убийства по найму в составе организованной группы и незаконное ношение оружия.

Даниленко называют давним деловым партнером Трабера. Также под стражу ранее был заключен вероятный исполнитель убийства Алисултан Надирбегов.

17 июня Басманный суд отправил бизнесмена Илью Трабера под арест по делу о совершенном в 2020 году убийстве.

СМИ со ссылкой на источники писали, что речь идет об убийстве депутата, бизнесмена и отца первого российского гонщика "Формулы-1" Виталия Петрова - Александра. Он стал жертвой снайпера на территории своего дома.

Илья Трабер, начавший заниматься бизнесом в 90-е, был совладельцем топливной компании, нефтяного терминала и морского порта.