Белоусов проинспектировал группировку войск "Север"

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки проинспектировал группировку войск "Север", сообщили в ведомстве.

Белоусову доложили о текущей обстановке. Так, командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров сообщил, что войска продвигаются на линии боевого соприкосновения. Кроме того, министру рассказали о характере действий противника.

Глава Минобороны вручил отличившимся бойцам ордена Мужества.

Ранее Белоусов объяснил, как Москва и Минск ответят на враждебную деятельность НАТО. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".