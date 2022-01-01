Стала известна реакция принца Уильяма на возвращение Меган Маркл в Британию

Меган Маркл через пару недель возвращается в Великобританию. Герцогиня Сассекская будет сопровождать мужа на церемонии открытия обратного отсчета до старта "Игр непокоренных".

Согласно сообщениям СМИ, Меган и Гарри планируют приехать в Великобританию всей семьёй. Если визит состоится, это станет первым приездом Сассекских с детьми на родину Гарри с 2022 года, когда они посещали празднование Платинового юбилея покойной королевы Елизаветы II.

Но такие новости не обрадовали принца Уильяма. По словам королевского комментатора Марка Долана, наследник престола негативно отреагировал на возможное возвращение Меган Маркл. Однако эксперт считает, что такой шаг может иметь более глубокий смысл.

"Это чёткий сигнал того, что они хотят вернуться в королевскую семью. Им нужны правильные фотографии, им нужны титулы, им нужен статус и то особое положение, которое всё это даёт. Сейчас мы видим, что популярность Меган в Америке падает. Поэтому для них это отличный момент, а для команды Уэльских — серьёзный удар. Принц Уильям будет в ярости", — заявил в интервью The Sun Марк Долан.

Отметим, что старший сын Карла III разругался с братом после выхода мемуаров Гарри. В книге "Запасной" герцог Сассекский рассказал о большой обиде на старшего брата, а также грубо высказался о Кейт Миддлтон.