Путин: Россия продолжит поставлять странам АСЕАН продовольствие и энергоносители

Владимир Путин по итогам саммита в Казани заявил, что Россия продолжит поставлять странам АСЕАН востребованные в них продовольствие и энергоносители.

Как подчеркнул президент, Россия и страны АСЕАН привержены формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства. И должны переходить на расчеты в нацвалютах, убирать торговые барьеры.

По словам главы государства, Россия и АСЕАН расширяют трансконтинентальные морские и ж/д грузоперевозки, прокладывают новые маршруты. Москва при этом предлагает нарастить экспорт продукции с высокой добавленной стоимости, включая удобрения и лекарства.

Участники саммита Россия - АСЕАН высказались за качественное и количественное увеличение торговли сторон, подытожил Путин.