Путин высказался о подписанном США и Ираном меморандуме

Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН единодушно приветствовали договоренности США и Ирана о прекращении конфликта, выраженные в подписанном Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом меморандуме.
Российский лидер выразил надежду на то, что теперь обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется. И это благоприятно отразится на энергетических и продовольственных рынках
По словам Путина, документ может лечь в основу будущих договоренностей.
Ранее Пезешкиан назвал подписанный меморандум с США историческим. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".