Концентрация вредных веществ в воздухе Москвы не зафиксирована

Мосэкомониторинг на своем официальном сайте отчитался о состоянии столичного воздуха. По его данным, концентрация загрязняющих веществ в пределах допустимых значений.

Причем это касается как жилых районов, так и мест вблизи автотрасс, уточняет источник.

Ранее сегодня Москва подверглась массированной атаке украинских беспилотников. За ночь было сбито больше 180 БПЛА. Как сообщил Сергей Собянин, несколько беспилотников упали на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне.

Тем не менее, все заправки в Москве работают в штатном режиме. поставка нефтепродуктов в Москву идет в штатном режиме.

Всего же за сутки российские силы ПВО сбили 992 дрона. Кроме того, уничтожены четыре крылатые ракеты и десять авиабомб. В результате атаки украинских дронов на Московский регион пострадали 17 жителей Подмосковья.