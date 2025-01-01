Сценариста "Счастливы вместе" осудили на 6 лет за убийство звезды "Дома-2"

Экс-участник "Дома-2" Дмитрий Лукин был убит в апреле прошлого года. 33-летний мужчина получил множественные удары ножом во время застолья с другом.

Виновным в убийстве звезды "Дома-2" признали телевизионного сценариста Станислава Берестового. Он получил шесть лет и семь месяцев колонии строгого режима. Также убийца должен выплатить 2 миллиона рублей родственникам погибшего.

Прокуратура требовала назначить Берестовому девять лет лишения свободы. Однако сторона защиты настаивала, что обвиняемый превысил меры самообороны.

Во время первого допроса Станислав рассказал, что с Дмитрием Лукиным он был знаком около полугода. Мужчины вместе трудились над сценарием очередного сезона сериала "Счастливы вместе".

13 апреля 2025-го Лукин пришел в квартиру Берестового на Щелковском шоссе, чтобы обсудить рабочие моменты. Параллельно мужчины решили отпраздновать Вербное воскресенье – купили алкоголь и закуски. Под градусом настроение Лукина испортилось. Он матом говорил со своей девушкой по телефону, начал проявлять агрессию к Берестовому. Завязалась ссора, сценарист схватил нож и изрезал Дмитрия — тот умер на месте.

Станислав Берестовой – известный в телевизионных кругах сценарист, бывший участник команды КВН "Махачкалинские бродяги". Он работал в проектах "Прожектпэрисхилтон", "Светлаков плюс", "Новогодний переполох", "Счастливы вместе".