Проезд к ТЦ "Садовод" временно закрыт

В Дептранс сообщили, что проезд к ТЦ "Садовод" в Москве временно закрыт. Для парковки рекомендуется использовать территорию ТЦ "МЕГА Белая Дача".

Кроме того, в настоящее время ограничения действуют на улице Верхние Поля, на съезде с внутренней стороны МКАД в районе 14-го км и на съезде с внешней стороны МКАД в районе 15-го км, отмечается в официальном телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

Чтобы пройти от ТЦ "МЕГА Белая Дача" к ТЦ "Садовод", можно воспользоваться надземным пешеходным переходом через улицу Верхние Поля — МКАД и далее проследовать до торгового центра.

Напомним, что 16 человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье, среди них - двое детей. больше всего пострадавших — в Котельниках. Там различные ранения получили восемь человек. Пятерых госпитализировали в Люберецкую больницу. Три человека пострадали в Раменском, двое - в Люберцах. В Солнечногорске и Дзержинском ранения получили двое мужчин. Также госпитализирован один человек из ТЦ "Садовод".