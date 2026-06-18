Захарова пообещала "решительный и разрушительный" ответ на любую агрессию НАТО

В ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением. Она пообещала "решительный и разрушительный" ответ на любую агрессию НАТО по отношению к любому российскому региону, передает РИА Новости.

"В случае агрессии со стороны любого государства НАТО на любой российский регион ни у кого не должно быть никаких сомнений: ответ нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным для них", - пообещала Мария Захарова.

Ранее она прокомментировала атаку ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Беларуси в Брянской области, назвав произошедшее терактом. "Киев охотится на мирных граждан, особенно на детей", - сказала спикер внешнеполитического ведомства.

Напомним, боевики с помощью беспилотника ударили по автобусу с гомельской детской футбольной команды. Дети направлялись в Геленджик на отдых.

Погибла сопровождавшая команду женщина. Шесть человек, в том числе четверо детей, получили осколочные ранения. СК возбудил дело о теракте.