Из французского Эвиана ястребы войны всей стаей перелетели в Брюссель. На хвостах принесли хорошие для западного ВПК новости: Дональд Трамп снова с Европой и Украиной. Якобы он готов сотрудничать с ЕС в давлении на Россию. А значит, накачка террористического режима оружием будет продолжаться.

"Дела у Украины идут отлично. Мы видим сообщения о российских потерях. Это невероятно. И мы должны подумать, как мы можем помочь Украине с вооружениями, с системами ПВО, необходимыми для поддержания боевых действий", - сказал Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО.

И это не трудности перевода и не оговорка. Европейцам нужно, чтобы боевые действия на Украине продолжались.

У Зеленского - гастрольный чес. На саммите G7 ему удалось отловить Трампа. На сходке министров обороны стран НАТО - отчетный концерт о террористических атаках на мирных граждан в России. Негласное добро на это ему как раз дали на встрече "семерки", пообещав дальнобойное оружие. После удара по автобусу с детьми из Беларуси под Брянском и масштабной атаки дронов по российским городам попрошайке есть чем похвастаться перед патронами: не зря ест свой хлеб. И судя по тому, как одобрительно Зеленского похлопывают по спине, украинским подопечным все довольны, с поставленной задачей по эскалации конфликта справляется.

Террористические атаки Зеленского на Россию щедро оплачиваются. Нидерланды передадут Украине оружия на 500 миллионов евро. Германия объявила о выделении 400 миллионов долларов.

"Сейчас инициатива на поле боя на стороне Украины. Поэтому мы ни на секунду не должны колебаться в нашей поддержке. В четвертый раз мы примем участие в механизме совместных закупок оружия для Украины на 200 миллионов долларов. Для закупки управляемых ракет для систем Patriot мы выделим еще 200 миллионов", - заявил Борис Писториус, министр обороны Германии.

Оружие для Украины европейцы покупают у США. Потратили на это уже почти 6 миллиардов долларов. При этом Дональд Трамп по итогам встречи стран "семерки" проигнорировал вопрос, собирается ли он поддерживать Киев. Весьма уклончиво прокомментировал и просьбу Зеленского выдать Украине лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot. Зато англосаксонская пресса уже вовсю расписывает, как все это будет реализовано на практике: якобы американские оборонные компании сами наладят производство дефицитных снарядов на Украине и в Европе. Западные пропаганда подает европейским зрителям итоги встречи G7 как поворотный момент.

"Трамп изменил риторику. Раньше он всегда обвинял Украину в нежелании садиться за стол переговоров. Но теперь всем очевидно, что Украина добивается успехов на фронте. После многих разногласий между США и Европой снова единство. Трамп заявил что-то вроде: "Да, я готов признать, что Россия в данный момент не желает садиться за стол переговоров", - рассуждает Павел Войцеховский, экс -заместитель министра иностранных дел Польши.

Ничего подобного президент США на саммите G7 не говорил. Более того, в ближайшее время он направляет в Москву своего спецпосланника и зятя.

"Украина Трампа раздражает; он хотел бы избавиться от украинской проблемы, чтобы наладить отношения с Россией и вести с ней бизнес. Но сегодня именно европейцы финансируют значительную часть помощи Украине. Трамп начинает понимать, что все сложнее, чем просто потребовать от Зеленского капитуляции", - отметила Натали Луазо, член Европейского парламента.

Миф о единстве Штатов с Европой в Брюсселе разрушил глава Пентагона. Пит Хегсит заявил о пересмотре в течение шести месяцев американского военного присутствия в Старом Свете, то есть о сокращении баз. И фактически упрекнул ЕС в неспособности себя защитить.

"Мы удваиваем наши усилия по превращению НАТО в то, чем он всегда должен был быть: сбалансированный альянс, в котором Европа играет ведущую роль в собственной обороне, НАТО 3.0. Европа не должна быть зависимой от Соединенных Штатов. Европа должна быть военной державой и союзником сильной Америке", - добавил Хегсет.

В первую очередь Штаты собираются сократить контингент в Германии. И тут же подсуетилась Польша - выразила готовность разместить у себя постоянную американскую базу. Варшава так много и часто провоцирует Москву, что ей действительно требуется надежная защита.