"Только слов недостаточно": Лавров анонсировал массированные удары по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал сегодняшнюю масштабную атаку украинских дронов на Москву. Он отметил, что "только слов в ответ на действия Киева недостаточно".

Также дипломат заявил, что реальные шаги должны последовать в ответ на атаку киевского режима на Московский регион. Походя Сергей Лавров назвал украинского президента Владимира Зеленского "киевским террористом", передает ТАСС.

"Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе. По целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность Вооруженных сил Украины. Эта задача поставлена верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять", - высказался Лавров.

Напомним, сегодня, 18 июня, Москва подверглась массированной атаке украинских беспилотников. За ночь было сбито больше 180 БПЛА. Как сообщил Сергей Собянин, несколько беспилотников упали на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне.

Всего же за сутки российские силы ПВО сбили 992 дрона. Кроме того, уничтожены четыре крылатые ракеты и десять авиабомб. В результате атаки украинских дронов на Московский регион пострадали 17 жителей Подмосковья.