Атаковавший автобус с детьми беспилотник ВСУ был начинен поражающими элементами

Следственный комитет сообщил, что беспилотник ВСУ, который атаковал автобус с детьми в Брянской области, был начинен поражающими элементами.

Потерпевшими признаны 19 детей и 22 взрослых, уточнили в ведомстве, сообщение которого приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что белорусские медики и бригады Центра медицины катастроф транспортировали пострадавших в Беларусь.

ВСУ ударили под Брянском по автобусу, который перевозил детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Всего в автобусе ехали 44 человека, в том числе 28 детей. Сопровождавшая команду женщина погибла. Следственный комитет возбудил дело о теракте.