Захарова призвала отказаться от поездок в Таиланд: всему виной охота на россиян

Россиянам следует соблюдать осторожность при поездках в Таиланд. С предупреждением выступило Министерство иностранных дел России.

Причем предупреждение было обнародовано еще несколько дней назад, однако сейчас официальный представитель МИД России Мария Захарова настоятельно повторила рекомендацию.

Дело в том, что в Таиланде, по информации дипведомства, существует высокая угроза задержания или ареста по запросам правоохранительных органов и спецслужб США, передает РИА Новости.

"Министерство иностранных дел России вновь вынуждено призывать российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями в связи с имеющейся высокой угрозой задержания или ареста на территории данного государства по запросам правоохранительных органов и спецслужб США. К сожалению, эта по-настоящему популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами", - констатировала Захарова на брифинге.

Интересно, что именно в Таиланде в 2008 году был арестован по запросу США предприниматель Виктор Бут, который был передан под американскую юрисдикцию и более десяти лет провел в тюрьме.

Кстати, в АТОР сообщили, что наши туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. В организации отметили, что подобные случаи единичны, в то время как в Таиланде отдыхают более 1,8 миллиона россиян в год.