Усольцевых убили и захоронили в известняке? Следственный комитет сделал заявление

28 сентября прошлого года в тайге пропала семья Усольцевых. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились в однодневный поход к горе Буратинка и больше их никто не видел. До сих пор следы семьи не найдены.

Не известно, что произошло с Усольцевыми, почему они не вернулись из тайги. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых.

На днях неназванный источник в следственной группе заявил, что туристов могли убить, а их тела скрыть, захоронив в известняке.

"Пока нет предположений, как и за что была убита семья. Однако есть вероятность, что Усольцевых могли захоронить в известняке", — рассказал собеседник телеканала "Царьград", отметив, что поиски продолжатся, но уже не для того, чтобы найти Ирину, Сергея и Арину, а чтобы установить причину их гибели.

Между тем, в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия опровергли новую версию исчезновения Усольцевых. В Следственном комитете отметили, что на данный момент расследование уголовного дела продолжается. Специалисты отрабатывают различные причины исчезновения семьи, в том числе и криминальную составляющую. Однако приоритетной остается версия о несчастном случае.