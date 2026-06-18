Путин пообещал лаосским слонятам лучшую жизнь в России

Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон торжественно передал двух слонят Казанскому зооботсаду. Он прибыл в столицу Татарстана для участия в саммите АСЕАН. На торжественной церемонии присутствовали глава республики Татарстан Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

Слонят, подаренных Владимиру Путину руководством Лаоса, привезли еще 11 июня. Малышей зовут Сахар и Удача — им четыре и пять лет. Специально для них в зоопарке усилили вольеры и подготовили сотрудников. Первое время со слонами будут лаосские киперы.

"Признательны за решение лаосской стороны передать в дар России двух животных - двух слонов. Мне руководитель Татарстана говорил об этом, и уверен, вы можете не сомневаться, они будут в самых лучших условиях содержаться и принесут много радости всем любителям животных, всем будущим посетителям Казанского зоопарка", - пообещал российский лидер.

Встреча Владимира Путина с Сонсаем Сипхандоном состоялась в рамках саммита Россия - АСЕАН, отмечает РИА Новости. Государства АСЕАН - это большой и активно растущий рынок. 11 стран Юго-Восточной Азии. Общее население - 680 миллионов человек.

В Казани была проделана колоссальная работа для функционирования форума. Чтобы принять и разместить всех гостей, подготовлены девять площадок, три десятка отелей, больше сотни ресторанов и кафе, а также городская инфраструктура: вокзалы, дороги, общественные пространства, рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.