Политолог Блохин: Горячая фаза конфликта в Иране прекращена

Приведет ли подписанный меморандум к реальной сделке между США и Ираном? И удалось ли европейцам на саммите в Эвиане склонить на свою сторону Трампа в украинском вопросе?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил лектор российского общества "Знание" Константин Блохин.

"Горячая фаза конфликта (в Иране – прим. ред.) прекращена. Очевидно, что этот меморандум – это начало переговорного процесса. Сейчас будет подготовка к этим переговорам, которая будет длиться месяца два", - отметил он.

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