Ночью 19 июня силы ПВО сбили над Россией 133 беспилотника

Силы противовоздушной обороны сбили за минувшую ночь 133 украинских беспилотников над регионами России.

Вражеские БПЛА были зафиксированы и уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Республикой Крым и Черным морем.

Все беспилотники были самолетного типа, заявили в Минобороны России.

Ночью временно ограничивали работу аэропорта Сочи. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме. В Севастополе военным пришлось отражать налет в районе Северной стороны.

Столичные власти прошедшую ночь пока никак не комментировали.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 172 вражеских БПЛА.