Покалеченная Бузова о том, что упала, потому что была пьяной: "Оправдываться ни перед кем не собираюсь"

Последние дни Ольга Бузова проводила в больнице, куда угодила, получив травму в собственной квартире. Однако звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" не привыкла долго сидеть без дела, поэтому сбежала из клиники.

Поющая ведущая прибыла на кастинг танцоров для своего нового шоу. Бузова пообщалась с журналистами и дала отпор тем, кто считает, что в момент падения она была пьяна.

"У меня более 40 швов, колено было вдребезги. Рана глубокая, было много осколков в колене… Могло произойти что угодно… Оправдываться ни перед кем не собираюсь", - заявила Ольга.

При этом звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" отметила, что в результате ее падения плитка тоже разбилась "вдребезги". "Кто-то не поскальзывался из вас в душе?! Это может произойти и с трезвым, и с выпившим человеком. Но у меня в тот день были гастроли, я прилетела со съемок, я была абсолютно трезвой", - подчеркнула Бузова для "Звездача".

Напомним, на днях Ольга Бузова упала в ванной и разбила колено. Певица получила серьезную травму ноги, ее экстренно прооперировали. Говорят, восстановление будет долгим, медики пока не берутся давать прогнозы.

Как передает Mash, поющая ведущая намерена потребовать компенсацию от работяг, уложивших в ее ванной плитку.

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