Патриотический забег и "Диалоги с Героями" пройдут в столице в День памяти и скорби

В Москве 21 и 22 июня к 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны пройдут акция "А завтра была война", патриотический забег и встречи с ветеранами СВО, сообщили организаторы памятных мероприятий.

В рамках акции "А завтра была война" у Северного речного вокзала из более чем 8 тысяч свечей будет выложена надпись "Москва помнит" в память о погибших защитниках Родины.

Блогеры, актеры, музыканты и общественники зачитают воспоминания очевидцев Великой Отечественной войны. Также состоится выступление оркестра, исполнение "Священной войны" с хором, отрывки из "Реквиема" Рождественского и минута молчания.

Кроме того, 22 июня участники Московского студенческого совета и команды вузов примут участие в патриотическом забеге "МСС помнит". А на двух фестивальных площадках пройдут встречи "Диалоги с Героями". Спикерами выступят Михаил Федосов, ветеран боевых действий, участник СВО и член Ассоциации СВО Москвы, и Сергей Ключников, ветеран боевых действий, участник СВО, экс-боец отдельного штурмового батальона "Сомали", руководитель студенческого объединения "Боевое братство РГГУ".