Сегодня массированному налёту БПЛА вновь подверглась территория Запорожской АЭС. В результате удара дроном загорелся один из транспортных боксов. Накануне в ходе атаки беспилотников в городе-спутнике Энергодаре пострадали четыре человека. Двое из них - сотрудники станции, от чьей работы напрямую зависит безопасность крупнейшей в Европе АЭС. Впоследствии один из работников скончался от полученных ран. Ну а в зоне спецоперации наши войска развивают наступление на Добропольском участке фронта.

Группировка "Центр" развивает наступление на Добропольском направлении. С закрытых огневых позиций работают экипажи танков Т-80 35-й отдельной мотострелковой бригады. Прицельно уничтожают огневые точки врага. С воздуха по опорным пунктам работают расчеты ударных беспилотников. Продвижению штурмовиков помогают и подразделения войск радиохимзащиты - ставят дымовые завесы.

Прямой путь на Доброполье был открыт после освобождения населенного пункта Новый Донбасс. Сегодня Минобороны опубликовало кадры боевой работы штурмовых подразделений группировки "Центр". Действия мотострелков корректировали с батальонного командного пункта.

Штурму предшествовали тренировки на полигоне. Используя данные разведки, соорудили макеты укреплений ВСУ и отработали буквально каждый шаг. Битва за важный узел обороны ВСУ – Константиновку - вошла в финальную стадию.

По укреплениям противника в юго-западной части города непрерывно бьет артиллерия. Работают расчеты гаубиц "Гиацинт - Б". Особое внимание - вражеским пунктам управления БПЛА. Уничтожают места снаряжения и запуска дронов, чтобы обеспечить безопасный проход наших штурмовиков.

В Красном Лимане наши бойцы ликвидируют разрозненные группы украинских боевиков. Работает артиллерия и войска беспилотных систем группировки "Запад". Срывают попытки ротации подразделений ВСУ и отрезают пути отхода из города.

Расчеты РСЗО "Торнадо - С" нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в Харьковской области. На этом участке фронта подразделения группировки "Север" продолжают активно оттеснять противника, создавая полосу безопасности в приграничных районах.