США и Иран будут согласовывать финальную сделку в течение 60-дневного периода

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что начался 60-дневный период, во время которого Вашингтон и Тегеран будут согласовывать финальную сделку.

Штаты рассчитывают, что итоговое соглашение лишит Тегеран "способных угрожать всему миру" ракет.

Кроме того, Вэнс выразил надежду, что стороны выполнят обязательства по ливанской части соглашения. И добавил, что США надеются на улучшение отношений с Ираном.

Ранее Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан подписали меморандум в режиме онлайн. Подписан вживую он будет в Швейцарии 19 июня. Подробности документа читайте на сайте "ТВ Центра".