Саммит Россия-АСЕАН завершился: детали двусторонних встреч Путина и итоговой декларации

Перед началом основного рабочего дня саммита Россия-АСЕАН - традиционное совместное фотографирование. По правую руку от Владимира Путина - Фердинанд Маркос-младший, президент Филиппин. Страна в этом году председательствует в АСЕАН. Российский лидер как сопредседатель берет вступительное слово: "Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом, выдержала испытание временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, опирающуюся на общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов. Именно эти принципы лежат в основе отношений России с АСЕАН. Они имеют характер стратегического партнерства, которое в условиях геополитической турбулентности является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе, способствует формированию сбалансированной архитектуры безопасности и равноправного взаимовыгодного сотрудничества".

Стратегические направления взаимодействия России и стран АСЕАН на перспективу зафиксированы в одобренной по итогам саммита Казанской декларации. В ней особо подчеркнута приверженность всех государств формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и уставе ООН. Принят и План действий Россия – АСЕАН, содержащий конкретные меры по укреплению связей нашей страны с Ассоциацией в политике и безопасности, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной областях.

"Принципиальное значение придаем тому, что все главы высказались за поддержание тесной внешнеполитической координации. Россия и страны АСЕАН как суверенные, независимые и самостоятельные государства проводят курс на укрепление международного сотрудничества. Это касается, в частности, ситуации вокруг Ирана. Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения. Полагаем, тот факт, что документ подписан главами государств, господином Трампом и господином Пезешкианом, тоже дают основания рассчитывать на то, что это будет документ, который ляжет в основу будущих договоренностей. Рассчитываем, что обстановка на Ближнем востоке и в Персидском Заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках", - указал Путин.

Президент подчеркивает: Россия будет содействовать государствам АСЕАН в усилиях по поддержанию мира и стабильности в Юго-Восточной Азии.

У Владимира Путина в рамках саммита - целый марафон двусторонних встреч. Пообщался со всеми лидерами делегаций - всего в Казань прилетели высокие представители 11-ти государств. В том числе Сингапура - единственной страны в регионе, которая поддержала антироссийские санкции.

"У нас состоялась прекрасная дискуссия в рамках саммита Россия – АСЕАН. Сингапур приветствует поддержку Россией центральной роли АСЕАН, а также ваше активное взаимодействие с АСЕАН. Мы надеемся на тесное взаимодействие с Российской Федерацией в интересах поиска областей практического сотрудничества, когда, в частности, мы примем эстафету председательства в АСЕАН в следующем году", - сказал Лоуренс Вонг, премьер-министр Сингапура.

На традициях дружбы и взаимной поддержки основаны отношения России и Лаоса. В прошедший понедельник премьер-министр страны встречался в Москве с Михаилом Мишустиным.

"До саммита вы на переговорах в Москве обсудили меры по углублению кооперации в таких областях, как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, разведка и добыча полезных ископаемых, цифровая экономика, банковская сфера, транспорт, туризм, образование. Важным результатом стало подписанное межправсоглашение о сотрудничестве по мирному атому. Оно создает необходимую правовую базу для сооружения в Лаосе АЭС малой мощности российского дизайна. Признательны за решение лаосской стороны передать в дар России двух животных, двух слонов. Мне руководитель Татарстана говорил об этом. Уверен, вы можете не сомневаться, они будут содержаться в самых лучших условиях и принесут много радости всем любителям животных. Всем будущим посетителям Казанского зоопарка", - отметил российский лидер.

Владимир Путин встретился также с премьер-министрами Вьетнама, Таиланда, Восточного Тимора и Камбоджи. Участникам делегаций президент предложил не спешить по домам, а задержаться в Казани, чтобы поучаствовать в татарском празднике Сабантуй. Его с размахом отметят в выходные.