Прячась под кронами деревьев, украинская группа пытается вырваться из Константиновки. Впрочем, несмотря на попытку скрыть свои маневры, была замечена нашими разведчиками с воздуха. Те точно зафиксировали точку, где остановился отдохнуть враг. Буквально через несколько минут в результате ударов артиллерией и дронами все были уничтожены и завалены обломками разрушенного дома.

По поступающей из Константиновки данным, в ходе боев были зачищены от противника еще как минимум 98 зданий. В юго-западной части населенного пункта идет планомерное уничтожение окруженных подразделений ВСУ.

Одна из главных задач - перебить пути возможной ротации войск противника. Вот наши артиллеристы ведут огонь из установок залпового огня "Град". При этом боевую машину установили за природным укрытием - густой лесополосой. Уходящие снаряды едва не касаются крон деревьев. Но все рассчитано настолько мастерски, что боеприпасы ушли точно в цель.

Слаженно отработали разведка, артиллерия, войска беспилотных систем: выявили и уничтожили очаги сопротивления ВСУ перед наступлением наших штурмовиков. Которые, в свою очередь, противотанковыми минами буквально забросали противника - подорвали все норы и подземные ходы, где прятался выживший после артударов противник.

И вот российские флаги - в населенном пункте Рай-Александровка. Таким образом, атаки на Краматорско - Славянскую агломерацию идут не только с флангов, но и четко с востока на запад.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Рай-Александровка Донецкой народной республики. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Николайполье, Славянск, Дружковка, Стародубовка и Николаевка Донецкой народной республики", - сообщил Вадим Астафьев, начальник пресс-центра "Южной" группировки войск.

Подходя к Славянску с северо-запада, наши подразделения ведут бои в Красном Лимане. Большая часть населенного пункта уже под нашим контролем. Российские штурмовики накапливают силы в городе для дальнейшего броска.

"Подразделения 67 дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели шестью опорными пунктами и 61 зданием. Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане - переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки в ДНР", - сообщил Иван Бигма, начальник пресс-центра группировки "Запад".

На одном из командных пунктов управления группировки войск "Север" побывал министр обороны России. Командование лично доложило Андрею Белоусову оперативную информацию с фронта. Министр, в свою очередь, наградил отличившихся в боях военнослужащих орденами Мужества.