Мишустин указал на экономический эффект от вложений в гуманитарную сферу

Архитектура, урбанистика, цифровые технологии - в числе драйверов развития креативной экономики. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий.

В мероприятии приняли участи главы правительств Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении. В Константиновском дворце в Стрельне они обсудили в том числе вопросы сохранение наследия - в первую очередь памяти о Великой Отечественной Войне. А также - укрепление культурных связей, чему способствуют перекрестные Дни культуры, форумы, конкурсы и фестивали.

Михаил Мишустин подчеркнул, что вложения в гуманитарную сферу имеют большой экономический эффект. Миллионы талантливых и творческих людей - это огромный потенциал национальных культур.