Мишустин указал на экономический эффект от вложений в гуманитарную сферу

Архитектура, урбанистика, цифровые технологии - в числе драйверов развития креативной экономики. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий.
В мероприятии приняли участи главы правительств Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении. В Константиновском дворце в Стрельне они обсудили в том числе вопросы сохранение наследия - в первую очередь памяти о Великой Отечественной Войне. А также - укрепление культурных связей, чему способствуют перекрестные Дни культуры, форумы, конкурсы и фестивали.
Михаил Мишустин подчеркнул, что вложения в гуманитарную сферу имеют большой экономический эффект. Миллионы талантливых и творческих людей - это огромный потенциал национальных культур.
"Развитие креативной экономики в наших государствах помогает созданию новых рабочих мест, способствует самореализации молодежи, увеличивает выпуск востребованной продукции, уникальных продуктов и, как следствие, повышает конкурентоспособность государства на глобальном уровне. И это очень важно для сохранения культурного наследия. У нас есть все возможности, чтобы стать заметными центрами творческих индустрий в Евразии. Главное – действовать дружно, вместе, опираясь на общие ценности и традиции. Стремление, на мой взгляд, к этому есть, а значит, у нас все получится", - сказал Мишустин.